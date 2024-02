Pamela López contó que Christian Domínguez le contó con lujos y detalles todo lo que pasó durante el amorío de Cueva y Pamela Franco. Le confesó que el futbolista llamó borracho a la cumbiambera para darle tranquilidad.

“Después de mi comunicado (anunciando su separación con el futbolista), ella lo llama tranquilamenta para hablar sobre mi comunicado (Domínguez). Allí cuando estaban juntos le cuenta que (Cueva) la estaba llamando borracho y que ella iba a llamar a su papá (de Cueva)”, señaló López.

La aún esposa de Cueva quedó sorprendida cuando Domínguez le dijo que él tenía conocimiento de que ella había hablado con su suegro. “Pamela tiene contacto con mi suegro, ¿cómo? porque Christian Cueva conoce a la familia de ella, y ella lo llamó a mi suegro”.

“Me cuenta Domínguez que Cueva le decía (a Franco): ‘Oh amor, tú tranquila, ella no tiene nada y no te va a cagar en nada, no va a pasar nada, no te preocupes, yo te amo a ti y vamos a ser felices’ ”.

Luego, Franco le pidió al papá de Cueva que hable con López a fin de que esta no revele su identidad en ese entonces. Esto último para evitar un perjuicio hacia la cumbiambera.

Franco fue despectiva con Cueva

Asimismo, López detalló que Cueva se apareció en una discoteca de San Juan de Lurigancho justo el día que Pamela Frnaco se presentaba.

“Ella le cuenta a Domínguez: ‘Adivina quién ha venido a verme’. Pero dice que se refería a apodos muy despectivos como asqueroso, enano, cholo”, detalló López.