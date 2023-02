Magaly Medina tuvo en su set a Dalia Durán, quien se mostró indignada por la reciente entrevista que le hizo Andrea Llosa a la familia de John Kelvin, donde pedían la tenencia de los hijos de la cubana, motivo por el que ella decidió pedir garantías en contra de ellos y a favor de sus hijos y hablar sobre cómo pasó realmente todo.

Uno de los temas que se dejó en tela de juicio en el programa de Andrea Llosa, fue el amor que sentiría la cubana por el cantante, el cual fue negado por Dalia Durán, quien además mostró correos donde se lo deja en claro a John Kelvin: “Yo jamás me le he insinuado, John no me interesa y que se lo meta en la cabeza”.

Tras ver que la familia de John Kelvin quiere quitarle a sus hijos, Dalia Durán decidió pedir una orden de restricción de acercamiento en contra de la familia del cantante a favor de ella y sus hijos y se lo dieron, motivo por el que el primo y hermano del cantante no se pueden acercar ni a la cubana ni a sus pequeños.

Cansada de las críticas en su contra y que pongan en tela de juicio su versión exponiendo videos de sus hijos, Dalia Durán decidió invitar a todos los interesados a ver el juicio de John Kelvin, el que sería público: “Yo invito a todas las personas al juicio porque va a ser abierto e invito a todos para que se informen a profundidad y dejen de exponer a mis menores hijos que ya han sufrido mucho”.

