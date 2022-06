Dalia Durán reveló que prestó cerca de 4 mil soles a John Kelvin mientras ha estado en el penal de Lurigancho, cumplía prisión preventiva por agresión física y sexual contra ella. Esto ocurrió antes de que le dicten la sentencia de 21 años de cárcel al padre de sus cuatro hijos.

“Todo el tiempo yo lo estuve ayudando económicamente, me pidió un préstamo y yo accedí”, comenzó diciendo la modelo cubana, dejando en shock a las conductoras de América HOY.

Según contó Dalia, le prestó el dinero para que el cumbiambero inicie su emprendimiento de carteras y billeteras.

“Me pidió que por sería para el emprendimiento que quería hacer y era supuestamente para los bebes. Hasta ahora estoy esperando que me lo devuelva, en total habrán sido más de 4 mil soles (...) Yo no lo hice para ayudarlo, lo hice porque me prometió que iba a vender sus productos”; sostuvo la expareja de John Kelvin EN VIVO.

Ethel Pozo le recriminó, indignada: “Nunca escuché que la víctima le transfiera dinero a su agresor (...) Tú no puedes creerle a un hombre que te hizo daño”.

John Kelvin se pronuncia sobre concierto benéfico

A través de Instagram, se compartió un comunicado escrito por John Kelvin por el concierto benéfico para ayudarlo.

“Este evento es realizado para mis 6 hijos, ya que como saben, yo siempre me he preocupado por el bienestar de ellos. Nunca los dejaré desamparados, ni aún estando privado de mi libertad. No están solos, los amo”.

