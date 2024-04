Dayanita fue consultada por las críticas que ha recibido Ernesto Pimentel tras el estreno de su película ‘Chabuca’, pues se generó varias dudas al comparar su versión de la historia con la del libro de su expareja Alex Brocca.

La actriz cómica contó que al ver la película de Pimentel y leer el libro del fallecido bailarín, se queda con la versión de su exjefe del ‘Reventonazo de la Chola’.

“ En mi caso, con la de Ernesto. Hay gente de esa época que me dice que Ernesto; pero hay otros que me dicen que no era cierto ”, señaló Dayanita para ‘Todo se Filtra’.

Arturo Chumbe y su impactante revelación sobre Alex Brocca: Nos perseguía a los jóvenes

En las últimas semanas, muchos han tenido interés de la antigua relación de Alex Brocca y Ernesto Pimentel. Por ese motivo, el coreógrafo Arturo Chumbe fue consultado sobre este tema e hizo fuertes revelaciones sobre el fallecido artista.

En el canal de Youtube de Carlos Orozco, Chumbe comentó que conoció a Alex Brocca y aclaró que le tiene cariño al creador de la Chola Chabuca porque fue parte de su elenco cuando admitió su enfermedad.

“A Alex Brocca lo conozco porque yo hacía teatro para niños con Alex Otiniano y era terrible, nos perseguía a todos los jovencitos. Había siempre actores mayores como César Vargas y Titi Plaza que me adoraban, eran como mis padres y me cuidaban, me decían ‘cuidado niño con este...’”, expresó Chumbe.

“Alex Brocca era terrible, perseguía a todos, nos buscaba a todos. (...) No éramos amigos, no sé sus intimidades. Yo recién empezaba, pero yo sé que Alex Brocca no era buen bailarín. No era bueno. Ni era bueno ni cantando, ni bailando, ni actuando, creo”, añadió.

