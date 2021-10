La modelo Jossmery Toledo se encuentra en boca de todos tras revelar que diversos partidos políticos le han ofrecido formar parte de sus equipos y postular como alcalde de San Juan de Lurigancho.

Es por eso que varios artistas de San Juan de Lurigancho han dicho que no están de acuerdo con que la expolícia sea candidata a la alcaldía de su distrito. Tal es el caso de la vedette Daysi Araujo, quién no tuvo piedad y arremetió con todo contra Jossmery.

“Ella recién está en pañales. Imagínate todavía tiene mucho por vivir y tiene que aprender. Tiene que tener educación, Jossmery ni siquiera a vivido en el distrito”, indicó la pelirroja a las cámaras de “Magaly TV, La Firme”.

“Qué siga de embajadora, que se vaya a Tulum. Qué aprenda a trabajar. Acá se necesita gente trabajadora”, añadió.

Del mismo modo, el cómico ambulante “Mondonguito” también alzó su voz de protesta e indicó lo siguiente: “No me digas, me estás contando un chiste. ¿Estás gracioso? Esa mujer nunca ha vivido acá. Yo vivo acá años en ese distrito y nunca lo he visto, ni la conozco. ¡Qué hace dios que nos castiga!”, sostuvo el artista.

“Ay la Jossmery con la delincuencia va a luchar bastante porque acá en San Juan de Lurigancho somos bravos. Acá se agarran a chavetazos y pistola. Es imposible”, sentenció.

Como se recuerda, Jossmery Toledo reveló a través de sus redes sociales que tres partidos políticos le han ofrecido postular al cargo de alcalde de San Juan de Lurigancho en las próximas elecciones regionales y municipales.

