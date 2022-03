Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez De Lamadrid harán su debut en la cocina de Ethel y Yaco, en el estreno del programa “En está cocina mando yo”.

El cantante de cumbia y su novia le sacarán ‘pica’ a su ex amiga Magaly Medina, al asistir al programa que produce Gisela Valcárcel, luego de la pelea mediática que tuvieron.

“Ha sido un placer acompañar a Ethel y Yaco en este primer programa. Estamos felices por inaugurar ‘En esta cocina... Mando yo’. Nosotros hicimos un espacio en la agenda porque queríamos ser parte del primer programa y por el cariño que le tenemos a Gisela (Valcárcel)”, comentó Deyvis.

Deyvis y Cassandra enfrentan a Angie Arizaga y Jota Benz. Ellos, guiados por sus parejas, cocinaron un plato chino que nunca antes habían preparado.

El cumbiambero siguió echando flores al programa de Gisela y añadió: “la hemos pasado bastante bien en el programa, es un formato diferente, pero con la misma línea, es para la familia, se que el público se va a entretener mucho”.

Cassandra asegura que Deyvis y ella son una gran dupla

Por su parte, Casandra Sánchez De Lamadrid contó: “Somos una gran dupla en la cocina porque la comunicación es sumamente importante para nosotros, ambos nos escuchamos siempre. Y sí es verdad que hubo presión, por el tiempo, pero la pasamos muy bien. ‘En esta cocina... Mando yo’ es un formato muy divertido que, con seguridad, la gente va a disfrutar en casa”.

¿Sabes cocinar? “Deyvis sabe cocinar, él me enseñó. Yo no sabía cocinar hasta que empezó la pandemia y él me enseñó, y ahora ya lo superé (risas)”.

¿Y qué tal la competencia? “Angie y Jota han estado muy decididos, pero nosotros somos la pareja más competitiva que existe, entonces, la competencia ha estado dura”.

