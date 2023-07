Con una llama de auxilio es como Greissy Ortega volvió a ser tema de conversación entre los conductores de espectáculos y los seguidores de la farándula peruana y esta vez, tras dejar plantada a Magaly Medina y el apoyo que consiguió para que la colombiana vuelva de Estados Unidos. Milena Zárate decidió revelar la verdad de su hermana menor.

En un primer momento se pensó que Greissy Ortega quería regresar de Estados Unidos porque su esposo la golpeaba frente a sus hijos, pero según Milena Zárate el verdadero motivo por el que quiere regresar a Perú sería otro: “Las razones por las que ella quiere venir de Estados Unidos es porque el albergue ya se le acabó, porque hace mucho tiempo están que le quitan el albergue y ella pone de por medio a sus hijos para que le sigan manteniendo el albergue”.

Greissy Ortega no ahorró nada estando en Estados Unidos

Según las sospechas de Milena Zárate, su hermana menor no habría ido a tierras gringas en busca de ahorrar y juntar capital para poner un negocio a Perú y no habría conseguido trabajo hasta ahora: “Lleva más de un año allá, me gustaría que les digan cuánto a ahorrado este año porque esa mujer ni siquiera ha tenido el primer trabajo allá”.

Por qué Greissy Ortega está molesta con Milena Zárate

La empresaria afirmó que en numerosas ocasiones aconsejó a su hermana menor y cada vez que se exponían sus errores ella terminaba molestándose y ese sería el principal motivo por el que Greissy no quiere ver ni en pintura a Milena: “Son verdades y realidades que a ella no le gusta que se las diga, por eso se molesta, por eso me detesta, por eso ahorita soy una mala persona”.

TE PUEDE INTERESAR