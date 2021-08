El actor Erick Elera respondió si Allison Pastor tendría que pagar una fuerte suma de dinero como penalidad luego de renunciar al programa “Reinas del Show”.

Al respecto, Erick Elera dijo desconocer esa información. “Eso tendrías que preguntarle a ella, yo no estoy empapados de eso. Eso tendrías que hablar con ella, la verdad no lo sé”.

Además, el actor peruano y cantante dijo que no cree que Allison Pastor regrese este sábado a “Reinas del Show”.

“Yo no creo. Pucha a nosotros no nos gusta entrar en ‘dimes y diretes’. Para nosotros eso ya quedó ahí. Ya fue, osea..ya está (...) Respeto mucho las decisiones de ella, pero no creo”, acotó.

Allison Pastor y la penalidad

Recordemos que la misma situación la vivieron Melissa Loza y Susan Ochoa. En el año 2019, en una de las galas de “El Artista del Año”, Susan se enfrentó contra Daniela Darcourt en un duelo musical, el cual perdió. En un intento de que Ochoa aplauda a su contrincante, Gisela no midió sus palabras e hizo que estallara en llanto.

Tras este suceso, la cantante renunció y días después le llegó una carta notarial de la producción de Gisela Valcárcel pidiéndole la suma de S/ 30 mil nuevos soles por penalidad al incumplir el contrato.

TE PUEDE INTERESAR