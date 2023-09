Érika Villalobos: ¿Cómo superó el ampay de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz?

Érika Villalobos habló en la entrevista con la ‘Chola Chabuca’ sobre el ampay de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz, emitido el año pasado en el programa de Magaly Medina. La actriz contó cómo vivió esa etapa en su vida.

La artista dijo que desde la difusión del ampay, si vida privada se vio muy expuesta y esto no le gustó, pues en su carrera ha sabido separar su trabajo en televisión con su temas personales.

“ Hace un año y medio que mi vida privada está en todos lados y eso a la gente le puede interesar, pero yo no quiero eso. Mi trabajo está dedicado al público, no mi vida privada ”, contó en un inicio.

Luego, Érika indicó que quizás a muchas personas no les guste estar en boca de todos y menos si no conocen la realidad.

“Quiero que entiendan que a nadie le gustaría estar en todos lados todo el tiempo, sobre todo sin saber. Ustedes no conocen lo que pasa en mi vida ”, añadió Villalobos.

Además, reveló cómo logro superar la infidelidad de su expareja y aseguró que fue un duro golpe en su vida, pero decidió cuidarse a sí misma.

“ Te duele como te van a doler un montón de cosas en la vida, también hay que acariciarse. Nos hacemos cariñito, nos engreímos, me he dedicado mucho en saber que es lo que me da ganas de hacer ”, concluyó Érika Villalobos.

