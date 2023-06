Le rompieron el corazón, una vez más. Pese a que en el pasado le perdonó una infidelidad, Toño Centella vuelve a ser noticia ahora que su esposa Johana Rodríguez decidió poner fin a su matrimonio de más de 10 años.

A través de un comunicado, la señora anunció las razones que la llevaron a terminar la relación con el intérprete de “¿Dónde estás, amor?”. Según dijo, está separada de Antonio Wilder Domínguez Vásquez - verdadero nombre del cantante - desde el 17 de febrero de 2023.

“Al haber transcurrido un tiempo considerable he decidido darlo a conocer para evitar especulaciones de otra índole. Asimismo, también aclarar que ha sido una decisión tomada por mi persona debido a la incompatibilidad de caracteres”, escribió sobre por qué decidió abandonar a Centella.

“Para finalizar agradezco a mis padres y amigos más cercanos, los mismos que siempre estarán en todo momento. Un abrazo y bendiciones”, sentenció.

Johanna Rodríguez inició su romance con el artista cuando ella tenía 18 años y el artista 43. Actualmente, Centella tiene casi 60 años de edad.

Toño Centella la acusó de infiel

En el 2020, Toño Centella acusó a su esposa Johana Rodríguez de haber sido infiel con uno de los cantantes de la orquesta de salsa ‘Zaperoko’.

“Él manejaba mi carro, se me perdió mi reloj y cadena de oro. ¿Por qué has sido mala en regalar mis cosas? Se me perdió de la nada y ahora se lo regaló a él. A dónde estamos llegando, qué maldad, me arrepiento de haberme metido contigo”, dijo aquella vez.

Pese a ello, al poco tiempo perdonó la infidelidad y decidió recuperar el amor de su mujer.

