Fabianne Hayashida sorprendió a propios y extraños al confesar detalles inéditos de la tensión que vivió cuando formó parte del reality de competencia “Combate”. Y es que la ‘China’ reveló que debido a las constantes burlas en el programa por su físico, decidió operarse distintas partes del cuerpo.

“Me traumaron mucho con el tema de mi cuerpo, yo era una niña de 17 para 18 años, obviamente no tenía el cuerpo de Paloma Fiuza, ni de Alejandra Baigorria. Una vez, Stephanie Valenzuela dijo en televisión: ‘el poto de la china da asco’. Me lo tomé al chiste, pero mentalmente no”, comenzó diciendo en el podcast que tiene en Youtube junto a Mario Irivarren.

En ese sentido, la modelo también recordó que frente a cámaras mantenía una sonrisa, pero que comenzó a cuestionarse sobre su físico y hasta compararse con las demás integrantes del reality.

“Era el patito feo de Combate. Decían ‘la maravillosa Alejandra Baigorria y el cuerpazo de Paloma… y la China’. Yo me reía porque sabía que era un personaje. Me reía frente a cámaras, pero llegaba a mi casa y decía: ‘soy una fea, tal vez nadie me va a querer’. No lo entendía en el momento, pero analizando las cosas, me afectó bastante ”, agregó.

