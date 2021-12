Tras su presentación en En boca de todos, Flavia Laos declaró cómo se dio el encuentro con la familia de Patricio Parodi en el baby shower de Maria José Parodi, hermana del chico reality.

En declaraciones para América Espectáculos, Flavia Laos contó que inicialmente no pensaba ir al evento, pero la madre de Patricio Parodi la animó a asistir por su amistad con las hermanas del ‘Pato’.

“De hecho yo no quería ir por ese tema, pero obviamente estuve con Vero el viernes y me dijo tienes que ir, es un día especial para Majo, te queremos ahí, entonces cómo me lo voy a perder”, explicó.

Flavia Laos insistió en criticar a Patricio Parodi y Luciana Fuster: “En verdad es como si no existieran en mi cabeza, yo los he bloqueado. Habíamos quedado bien, pero yo le pregunté en su momento algunas cosas y no me respondió con sinceridad, y hay cosas que uno no quiere creer y al final terminan pasando”.

“Con Luciana, este... no tengo nada al respecto que decir de Luciana”, respondió.

Asimismo, Flavia Laos aseguró que seguirá buscando a la familia de Patricio Parodi: “Son mi familia, yo los quiero muchísimo, extrañaba verlos a toda la familia y eso no va a cambiar. Sigo firmo con mi decisión de que voy a seguir viendo a las hermanas, voy a seguir viendo a la mamá, obviamente no lo voy a publicar”.

De otro lado, la influencer reveló que, por el momento, solo quiere trabajar en el extranjero: “Te lo juro que lo único que quiero es internacionalizarme, es lo que tengo en mi cabeza. Y yo siempre soy como que, cuando quiero algo, no paro hasta lograrlo, entonces es mi go para el 2022, no un hombre; no, la internacionalización”.

Fuente: América Televisión

