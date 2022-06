Después de dos años de estar soltero, Gian Marco Zignago se habría dado una nueva oportunidad en el amor con la joven cantante Juliana Molina, según el programa ‘Amor y Fuego’.

En una entrevista con Verónica Linares, el interprete de “Se me olvido” y “Te mentiría” no descarto volver a enamorarse tras divorciarse de su esposa Claudia Moro y señaló que no tendría problemas en iniciar una relación con una persona menor que él.

Ahora, el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre revelaron que entre el cantautor peruano y la guapa joven colombiana tendrían algo más que una amistad desde hace unos meses.

Según se pudo ver en sus redes sociales, Gian Marco y Juliana Molina no tienen reparos en evidenciar su amor al comentar sus publicaciones y dedicarse tiernos mensajes. Incluso, suben fotografías donde se les ve muy juntitos.

Gian Marco sobre salir con una mujer menor

El hijo de Regina Alcover reveló que no saldría con una mujer con hijos. No obstante, dejo en claro que podría estar con una persona 20 años menor que él

“Yo estoy joven, soy un chibolo, tampoco voy a ser un sugar daddy (…) Si yo conozco a una persona 15 años menor que yo o 20 años, antes criticaba a amigos que se han divorciado y que han tenido parejas 20 años menores (…) Yo decía: “No hay forma que yo esté con alguien menor” , dijo.

“¿Ahora ya no piensas así?”, preguntó Verónica Linares. “Ahora, ya no”, respondió Zignago.

