Katy Jara generó todo un alboroto en la farándula local al dar a conocer que dejaría el medio artístico para dedicarse de lleno a su vida como cristiana evangélica. La excumbiambera habló con un medio local y reveló como es su vida tras su conversión religiosa.

Luego de hacer oficial su salida del programa ‘Domingos de Fiesta’ y de la cumbia en general, la cantante abre su corazón y revela detalles de su nueva vida.

“Preparo la comida a mi hija, me preocupo que la ropa de mi esposo esté bien planchada. Me levanto a las 5 de la mañana a cocinar para mi niña que lleva su merienda al colegio”, dijo Katy Jara a Trome.

¿Qué opina Katy Jara sobre la homosexualidad?

La excumbiambera también fue consultada por las personas homosexuales. Según Jara, el el Señor diseñó el mundo “con un varón y una mujer para formar una familia”.

“El Señor diseño el mundo con un varón y una mujer para formar una familia, pero en el camino hay tantas piedras que pueden ser tropiezos para algunos”, comentó.

“Muchos amigos son gays y me han dicho que sufrieron un abuso sexual. No es en todos los casos, pero hay situaciones de dolor en sus historias. No soy nadie para juzgarlos”, agregó.

