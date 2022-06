La modelo Melissa Paredes habló sobre su participación en la película “Igualita a mí” donde compartirá roles con el actor Carlos Alcántara. La exconductora tendrá un pequeño papel en la cinta peruana y reveló que su personaje será una chica sexy y tendrá un escenas ‘hot’ con el popular ‘Machín’.

“Con ‘Igualita a mí’ hago un rol diferente que nunca antes desarrollé. Mi personaje me encanta, es bien sexi, distinto a todo lo que hice antes. Carlos Alcántara, ‘Machín’, me llamó para este proyecto donde tengo un papel pequeño, que es el de una chica de la vida alegre, y dije ‘¿por qué no?’ y eso fue antes de todo esto (ampay con Anthony Aranda)”, declaró Melissa a Trome.

Asimismo, la exesposa de Rodrigo ‘Gato’ Cuba señaló que ella no busca protagónicos y está agradecida con la oportunidad que le dio en su momento la directora Michelle Alexander, quien días atrás la criticó por exponer sus problemas con el padre de su pequeña en televisión nacional.

“Yo no busco el protagónico, solo deseo actuar. Lo de ‘Ojitos hechiceros’ se dio porque luego de hacer mi casting para el personaje de la malvada, la producción vio mis pruebas, me llamó y decidió darme el rol de ‘Estrellita’”, expresó.

“Yo estoy agradecida por la oportunidad que me dieron y también con Dios, que me permite hacer lo que me gusta”, agregó.

