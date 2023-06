¡SE DEFIENDE! La modelo Gianella Rázuri no se quedó callada y negó que haya mandado indirectas contra Ale Venturo y Rodrigo Cuba a través de su cuenta de TikTok. La modelo pidió a sus seguidores que dejen de especular.

Como se sabe, Gianella Rázuri está en el ojo de la tormenta luego de que protagonizara un supuesto ampay junto al ‘Gato’ Cuba en una discoteca en el distrito de Barranco, a pocos días de que el futbolista y Ale Venturo anunciaran el fin de su relación.

Gianella Rázuri niega indirectas contra Ale Venturo

A través de sus redes sociales, la ex finalista al Miss Perú envió un comunicado dirigido a todos sus seguidores en el que asegura no haber mandado ninguna indirecta a nadie con sus recientes videos en TikTok y pidió que dejaran de especular y mencionarla. “ Solo lo diré una vez para que se deje de especular y dejen de mencionar mi nombre. Mi contenido en TikTok es y ha sido el mismo siempre (humor y sarcasmo) y seguirá siendo así ”, se lee al inicio. “Los videos que subo ahora son los mimos que he subido desde que tengo esa plataforma”, agregó.

Luego la modelo, señaló que no tiene necesidad de enviarle indirectas a nadie y que siempre hablará directamente hacia las personas. “ No necesito enviarle indirectas a nadie, si quiero decirle algo a alguien siempre lo he hecho y seguiré haciendo de forma directa porque mi vida no es un circo. Gracias ”, finalizó.

