La conductora de “Amor y Fuego”, Gigi Mitre, confesó durante el programa que desde que salió de Latina, no ve nada de la programación de este canal.

Incluso fue enfática que ni siquiera ha visto las películas que trasmite Latina los fines de semana.

“La mañana, la tarde, la noche y la madrugada de Latina nunca lo volví a ver. Cuando nosotros salimos de la tele, yo no veía tele, nada, cero y a Latina nunca más. No veo Latina”, le dijo Gigi Mitre a Rodrigo González.

Sin embargo, reconoció que en alguna oportunidad ha visto el programa periodístico que conduce Christian Hudtwalcker los domingos. Dijo que le gusta su trabajo y lo llamó como “el alterado”.

“Sabes a quién he visto alguna vez, es a Christian Hudtwalcker, al de noticia. Al alterado. Hace bien, me gusta ese periodista. Es como alterado”, contó Gigi Mitre, quien no sabía cómo pronunciar el apellido.

