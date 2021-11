¡Fuerte y claro! Rodrigo González y Gigi Mitre no se quedaron callados y se opinaron sobre el presunto desplante que habría tenido Mario Irivarren en la Teletón con el actor Daniel Menacho, más conocido como ‘Fideito’, a quien habría empujado en plena emisión en vivo.

Y es que el popular ‘Peluchín’ aseguró que “no había que negar lo innegable”, pues en las imágenes se logra ver cómo el integrante de “Esto es Guerra”, hace a un lado al actor para poder salir en cámaras.

“Lo hizo a un lado a ‘Fideito’, en vez de empujar a Rondón que no lo soportamos. La Teletón es la lucha de egos, de micro, quién es más importante, yo hablo más, y eso es así. Creen que porque meten palabras rebuscadas, ya les vamos a creer”, comenzó diciendo el conductor de ‘Amor y Fuego’.

Asimismo, Gigi no dudó en mostrar su indignación frente a las explicaciones que habría dado Irivarren en sus redes sociales sobre este acontecimiento. “No seas conchudo pues Mario, no me vengas a decir que la narrativa, que la gente, todos hemos visto las imágenes”, expresó la presentadora.

