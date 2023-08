¡UNA VEZ MÁS! Greissy Ortega reapareció para pedir a Magaly Medina que la ayude a regresar a Perú junto a sus tres hijos. Sin embargo, la hermana de Milena Zarate también reveló que estaba embaraza, su cuarto bebé junto a su esposo Ítalo Villaseca.

Como se recuerda, la ex bailarina colombiana suplicó entre lágrimas que la ayudaran a regresar a Perú, pues habría sido víctima de violencia por parte de su esposo. La ‘Urraca’ decidió ayudar a la hermana menor de Milena Zarate sin imaginar que todo sería en vano porque Greissy no llegó a subir al avión e incluso habría sido vista comiendo junto a ítalo Villaseca su pareja y supuesto agresor.

Greissy Ortega revela que tiene embarazo de riesgo

La hermana de Milena Zarate conversó con uno de los reporteros de Magaly TV La Firme y le confesó que está embaraza por cuarta vez pero que su estado de gestación es delicado. “ Sí, pero, estoy con super riesgo, es por ello que yo ese día también los llame ”, reveló la ex bailarina.

Greissy asegura que tiene poco tiempo de embarazada y descubrió su estado poco tiempo después de haber discutido con su esposo. “ Debo tener menos de un mes (de embarazo), porque yo me hice la prueba inclusive dos días antes de que yo discuta con Ítalo, ahí es donde me entero ”, agregó. Sin embargo, también señaló que su salud está en riesgo y su condición le impide salir a la calle. “ Primero es mi salud (...) ahorita estoy mal de salud, estoy como con anemia, se me nubla la visión en la calle, yo por eso ya ni salgo a la calle ”, señaló.





TE PUEDE INTERESAR