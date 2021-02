¡Fuertes declaraciones! Hugo García estuvo ausente del programa “Esto es Guerra” debido a una intervención quirúrgica, según lo que él mismo manifestó a través de sus redes sociales.

Sin embargo lo que llamó bastante la atención fueron unas recientes declaraciones que dio Patricio Parodi, las cuales fueron difundidas por el portal web de espectáculos “Instarándula”.

En el video se puede apreciar cómo un conocido gamer le pregunta al popular ‘Pato’ cómo podría hacer para ingresar al reality de competencia, y el competidor le pone como ejemplo a Hugo.

“Pero ‘mano’, si no mira a Huguito, que tiene abdominales en una semana y ya. Has como Hugo, una semana y ya estás (...) La pregunta es quiénes no se dibujan en el programa... Ah no sé, a buen entendedor, pocas palabras. Se cree Picasso”, le responde Patricio entre risas.

“Lo sorprendente de las confesiones de Pato es que casi todos los chicos reality se ponen abdominales. Es la nueva moda por lo visto”, escribió Samuel Suárez, dando a entender que la operación a la que se habría sometido Hugo García serían dichos implantes de abdominales.

