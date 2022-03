¡Más que feliz! J Balvin confirmó que su madre Alba Mery Balvin se recuperó con éxito del coronavirus. Y es que recordemos que la señora estuvo internada varias semanas en una clínica de Medellín, Colombia.

Mediante sus historias de Instagram, el cantante colombiano captó el preciso momento cuando recogía a su madre del centro de salud .“¿Quién ganó la guerra?”, repetía una y otra vez muy entusiasmado, mientras que su progenitora lloraba de la emoción.

“¿Por qué vas a llorar? ¡Ganamos la guerra! Eso dice un guerrero de verdad. Las únicas guerras que valen la pena”, se escucha decir al intérprete de ‘Agua’.

“¿Quién no veía la calle hace tiempo? ¿Sabrosa o no? Usted no va para la casa, usted se va de rumba”, bromeó J Balvin a su madre a lo largo del camino hasta su residencia en Colombia.

En ese sentido, el artista urbano no desaprovechó la oportunidad para agradecerle a todo el público por sus oraciones para que su madre se recupere, ignorando completamente la reciente canción que lanzó Residente contra él.

