Janet Barboza no se calló nada y comentó la hipótesis que tiene sobre la reciente separación entre Keiko Fujimori y Mark Vito tras 18 años de matrimonio; acontecimiento que sorprendió a todo el público televidente.

Y es que la conductora de “América Hoy” sospecha que el término de este matrimonio se habría dado debido a que una tercera persona que se habría entrometido en su relación, pues “no le encuentra otra explicación para terminar un romance de tantos años”.

“Tengo que decir lo que realmente pienso... Creo que una pareja que se separa después de 18 años, no sé quién habrá dado el paso para esta separación, pero a mí me huele que hay una tercera en discordia. Cuando las parejas se separan después de 18 años, cuando hay mucho que pensar, casi siempre normalmente se debería a una tercera persona”, dijo la popular ‘Rulitos’

Frente a ello, Ethel Pozo comparó la situación de Keiko y Mark, con la de Janet y Miguel Bayona, pues ahora están distanciados. “No son 18 años. 18 años pesan más. No tengo hijos, aquí tienen dos hijos y que se separen... A mí me huele acá algo más”, se defendió Barboza.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO