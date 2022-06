Aunque Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, ha señalado que no tiene ninguna intención de contraer matrimonio con el padre de su hija, es la primera vez que Jonathan Horna Feijó ‘Youna’ se pronuncia sobre el tema.

La joven de 20 años confirmó en marzo del 2022 por qué descarta la idea de casarse con Youna. “Yo ni me quiero casar, de verdad. Obvio, me agradaría que ella (Melissa Klug) fuera a mi boda (...) pero no me voy a casar, así que por las puras es”, afirmó la hija de Abel Lobatón.

Por su parte, Youna abrió la caja de preguntas en Instagram, donde le consultaron sobre qué opina del matrimonio. El novio de Samahara fue tajante e indicó que esa unión no se debe tomar como un juego.

“El matrimonio es un sacramento, si bien existe el divorcio creo que debemos estar seguros que queremos a esa persona para el resto de nuestras vidas ‘hasta que le muerte los separe’ y no tomarlo como un juego”, fue su tajante respuesta.

Como se sabe, Youna no tiene la aprobación de Melissa Klug, pues hasta ahora no han resuelto sus controversias.

Melissa Klug revela lo que necesita Youna para tener su bendición

Melissa Klug contó que necesitaría conversar con Youna en privado “y solucionar temas pasados”, además, aclaró que tiene que haber unas disculpas de por medio.

Además, la es de Farfán afirmó que Youna no es parte de su familia, a pesar de ser el padre de su nieta y la pareja de su hija: “Yo sé la clase de hija que tengo, sé quién es, ha habido muchas cosas, él no ha entrado bien a mi familia, ellos han hecho su familia, pero no ha entrado a mi familia, hay muchas cosas que conversar, hay disculpas que pedir”.

