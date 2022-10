Le echó tierrita. Jazmín Pinedo sorprendió a propios y extraños al volver a referirse sobre su expareja y padre de su pequeña hija, Gino Assereto, con quien finalizó su relación sentimental en el año 2020. Y es que la modelo negó tajantemente que haya tenido o vaya a tener un “remember” con él.

Todo se dio durante la última edición de “Más Espectáculos”, cuando la popular ‘Chinita decidió pronunciarse sobre la salida que tuvieron Melissa Paredes, Rodrigo Cuba y Ale Venturo en un conocido centro comercial.

Luego de unos minutos y después de emitirse algunas imágenes del encuentro entre Johanna San Miguel y Stefano Salvini, quienes también fueron pareja en el pasado, Jazmín fue cuestionada por ‘Choca’ sobre si tendría alguna reconciliación con Gino.

“Me parece peligroso. Pucha, yo no creo en los remembers, si no hay sentimientos de por medio, tal vez, pero si hay, no es sano, me parece peligroso”, sentenció la exchica reality para las cámaras de América TV.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO