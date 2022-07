Continúan saliendo a la luz detalles de la ‘bronca’ entre Jefferson Farfán y Paolo Hurtado, durante un entrenamiento en el club Alianza Lima. Esta vez, el comentarista deportivo ‘Paco’ Bazán, conductor de ‘El Deportivo’ de ATV, reveló detalles inéditos de la pelea que protagonizaron ambos jugadores.

El presentador de televisión dijo que tenía información sobre lo que pasó entre el ‘Caballito’ y la ‘Foca’, y agregó que el plantel en Matute “está roto”.

“Tengo información del entorno de Jefferson farfán. Él no fue entrenar, parece que está hinchado”, comenzó diciendo.

“Yo tengo una versión, he conversado con gente que alguna vez fue muy cercana a Jefferson y me ha confirmado que sí, efectivamente, ocurrió la mecha y que lo han ‘gomeado’ (golpeado) y que está tan avergonzado que no ha ido a entrenar”, reveló Bazán, dejando en shock a todos.

Para el comentarista deportivo, Farfán se ha convertido en un líder negativo “para los objetivos de Alianza Lima” y, en contraparte, el delantero Hernán Barcos destaca en el equipo como un líder positivo.

“Lo cierto es que el hincha blanquiazul está molesto con Jefferson, porque siente que no juega, está lesionado, no se sincera y gana harto billete. Dice que le duele la rodilla, pero la carga a Jazmín Pinedo”, sostuvo Bazán.

Farfán debió retirarse en el 2021

Finalmente, Paco Bazán consideró que debería “reconducirse” para retirarse por la puerta grande: “Se hubiera retirado el año pasado, ¡Campeón! Así se debió ir”, el referencia al campeonato que logró Alianza Lima en el 2021.

