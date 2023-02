El actor Joaquín de Orbegoso regresó a la serie “Al fondo hay sitio” durante el capítulo transmitido este jueves 9 de febrero de 2023.

Todo ocurrió cuando Joel Gonzáles (Erick Elera) por fin se decidió a confesar sus sentimientos a Macarena Montalbán (María Grazia Gamarra): “Y ahora le digo que me gusta ¿y luego qué? ¿Ya estaremos, no? O sea, es lo que toca... pero yo hace tiempo que no... no sé cómo expresar lo que siento. ¿Y si esto no funciona? No, Joel, esto tiene que funcionar, es la mujer con la que mejor te has llevado en tu vida y, como dicen, uno tiene que darse una oportunidad con la mejor amiga”, dijo el personaje.

En ese momento, Macarena salió de la casa de los Maldini-Montalbán y, en ese momento, llegó el ‘Gringo’ Mike, el exenamorado de Fernanda de las Casas y enemigo de Joel Gonzáles, quien ahora es el galán de Macarena.

“¿Mike? ¿El maldito Mike?”, dijo Joel Gonzáles muy sorprendido. En el avence del próximo capítulo, también mostraron una escena de Mike observando una foto de Fernanda de las Casas al interior de la casa de Francesca Maldini.

