¡SACA LAS GARRAS! El boxeador Jonathan Maicelo no se quedó callado y salió a defenderse tras la denuncia por agresión de un joven quién lo acusó de golpearlo salvajemente sin razón alguna.

Durante la última edición del programa ‘Amor y Fuego’, el deportista negó lo sucedido pues él jamás agredió a la supuesta víctima.

“Nadie le ha pegado. No le he pegado, pero ganas no me han faltado, porque pasó insultándome y se me acercó de una forma bastante agresiva. Yo que soy boxeador te golpeo el rostro te hincho la cara, pero este muchacho no tenía nada, obviamente porque no lo toqué”, indicó en un primer momento.

Asimismo, Maicelo señaló que está esperando a que el joven pase por el médico legista para denunciarlo por difamación y calumnia.

“Se me ve enojado exaltado no se me ve golpeando a nadie. Estoy esperando que pase al médico legista para por fin denunciar. Su cara se ve totalmente limpia, no le funcionó el pellizcarse la cara. Él asegura que lo golpee y no es verdad”, añadió.

Como se recuerda, el joven Leonardo Gavelán dijo que el boxeador lo agarró a puñetazos en la espalda en plena vía pública mientras caminaba por la calle.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO