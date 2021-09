María Fe Saldaña rompió su silencio y confirmó que está embarazada de Josimar Fidel. Y es que la joven también habría dejado entrever que ya no mantiene una relación sentimental con el salsero.

Recordemos que hace algunas semanas, este rumor del embarazo, se dio en medio de la polémica sobre una presunta infidelidad por parte del cantante en Estados Unidos.

Frente a ello, Josimar negó que María Fe Saldaña se encontraba en la dulce espera, y demás dijo que esa misteriosa pancita “era producto del tacu-tacu”.

“Yo todavía no te confirmo si está embarazada o no. Todavía no sabemos y no te puedo confirmar nada. Pero en el momento en el que sepamos si realmente estará esperando un hijo mío, créeme que yo voy a ser el primero en gritarlo a los cuatro vientos. Por el momento no puedo decir nada porque no estamos seguros”, dijo en aquel entonces.

“Esa pancita es tacu-tacu, todavía no hay bebé. Dios quiera que haya algo, pero ahorita ella se fue a la casa del tacu-tacu”, agregó el salsero entre risas.

Josimar fue acusado de haber tenido ‘choque y fuga’ con joven en USA

Hace unas semanas, Josimar Fidel rompió su silencio luego que dos jovencitas aseguraran que mantuvieron un ‘choque y fuga’ con él mientras se encontraba de gira por Estados Unidos. El salsero aseguró que tomará acciones legales contra una de ellas porque generó problemas con su entonces pareja, María Fe Saldaña.

