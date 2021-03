La joven que denunció haber sido víctima de tentativa de abuso sexual en el gimnasio “Urban Gym” de Comas respondió a Génesis Tapia, quien es parte del personal de la empresa e inversionista.

Y es que la modelo lamentó que la joven haya vivido esta experiencia y exhortó a las autoridades a acelerar las investigaciones “para que el culpable tenga la sanción que merece”. El acusado de presunto intento de abuso fue un entrenador del gimnasio, identificado como David Ferrer.

Génesis Tapia aseguró en un comunicado que la empresa “Urban Gym” de Comas “en todo momento le ha manifestado su solidaridad a la señorita y se ha puesto ha disposición para cualquier medida que ella decida pertinente adoptar”.

Sin embargo, la jovencita desmintió a Tapia y dijo que no se siente apoyada por la empresa. En sus historias de Instagram, la víctima aseguró que, hasta el momento, la empresa no facilita a la comisaría las imágenes de las cámaras de seguridad del local, donde se habría cometido el intento de violación.

“Quiero agradecer públicamente a la Sra. Génesis Tapia por su apoyo en la difusión de mi denuncia. Estoy totalmente de acuerdo en que personas inocentes como el staf de Urban Gym no deben verse perjudicados pro esta terrible situación. Sin embargo, debo desmentir la versión que brinda la Sra. Génesis Tapia en sus historias donde indica que el gimnasio en todo momento me brindó su apoyo”, se lee en el pronunciamiento de la joven.

La joven comentó que la empresa solo ha despedido al entrenador del gimnasio tras hacerse pública la denuncia.

“A raíz de la difusión pública, la Sra. Rosa (dueña del gimnasio) se comunicó conmigo el día domingo (2 días después de ocurridos los hechos) al promediar las 11:30 pm para brindarme su apoyo. Me manifestó que había despedido al Sr. Álvaro Ferrer después de que se enteró de lo ocurrido. Además, se comprometió conmigo en brindarle a la comisaría las cámaras de su local, pero hasta ahora no lo ha hecho. Para mí, ese sería el verdadero apoyo que me puede dar el gimnasio”, sentenció.

Denuncia Por Violacion A Entrenador Personal | diario ojo

TE PUEDE INTERESAR