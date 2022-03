El pasado domingo 13 de marzo, Juan Víctor Sánchez celebró su cumpleaños, aunque su día no pudo estar completo pues no disfrutó de su hija como antes. El ex de Andrea San Martín apenas recibió una llamada de la niña.

“Fue lindo recibir su llamada inesperada!”, escribió Juan Víctor Sánchez en una captura de pantalla de la videollamada que realizó con la pequeña Lara.

Foto: Instagram @juanvictors_

Por su parte, Daniela, la novia de Juan Víctor, lo sorprendió con su postre favorito. Junto al detalle, escribió una emotiva carta y puso la foto de la niña.

“Mi amor, me encantaría que ella esté aquí dándote esos besos que te derriten y mirándote con sus ojitos tan lindos. Discúlpame, mi amor, por no haber conseguido que por lo menos hoy ella esté contigo. Pero estoy segura que lo que tiene para decirte es que te ama, te ama mucho y que te extraña como tú a ella”, escribió la novia de Juan Víctor.

Foto: Instagram @juanvictors_

La joven intentó consolar a su pareja por estar alejado de su hija en medio del conflicto con Andrea San Martín y expresó su deseo de que pronto puedan compartir con normalidad.

“Espero poder cumplir tu mayor deseo pronto y estar completos, que se nos quite la pena y que la gordita nos llene de todo lo que estos meses nos ha hecho tanta falta. Gracias por seguir fuerte y liderar este equipo inigualablemente. Feliz cumpleaños, amor de mi vida, te amamos infinitamente”, manifestó.

Foto: Instagram @juanvictors_

