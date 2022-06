Karen Schwarz se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras haber recibido innumerables críticas por el reciente intento de detención de Rodrigo González. Y es que recordemos que la esposa de Ezio Oliva lo denunció por violencia de género tras recibir el apodo de “mosca muerta”.

Y es que tras el presunto delito del popular ‘Peluchín, que según su abogado ya fue archivado, diversos cibernautas no dudaron en arremeter en contra de la co-conductora de “Yo Soy” mediante su página de Instagram, motivo por el que ella misma decidió responder y aclarar si todo lo que le escriben le afecta o no.

“¿Por qué no cierras los comentarios?”, le escribió una usuario, a lo que Karen no dudó en ‘parchar’ muy a su estilo a sus detractores. “Porque cuando uno aprende que la vida no gira alrededor de las redes sociales, y que lo más importante es lo que pasa en casa y con los tuyos, todo lo demás es efímero y no real. Soy dueña de mis emociones no de lo que comentan”, dijo.

“Cada etapa en mi vida es felicidad, incluyendo los errores y aciertos. Hoy en día tengo más motivos para estar concentrada en lo que tanto soñé: ser mamá, ser esposa, pero sobre todo desarrollar mis propios sueños como mujer. Uno madura, se vuelve más fuerte y prioriza lo que realmente hace latir tu corazón”, agregó Karen en otra historia.

