Fuerte y claro. Lady Guillén no se calló nada y señaló que para ella sí hubo una “traición familiar” por parte de Rafael Fernández con su aún esposa, Karla Tarazona.

Y es que la conductora comentó que lamentablemente los que más sufrían con esta separación, eran los menores hijos de la presentadora de ‘D’Mañana’.

“Es muy triste, porque, al final de todo lo que ha pasado, es ver a sus niños sufrir, desorientados emocionalmente, psicológicamente. Es terrible, también, porque entiendo que estuvo luchando hasta el final por su relación. Jamás se imaginó que estaba durmiendo con un hombre que en algún momento la iba a traicionar”, comenzó diciendo.

Por otra parte, Lady Guillén confesó que le parecía muy bien la actitud que estaba tomando Karla al no dar mayores detalles de su separación con el empresario, pues así evita exponer a sus hijos.

“Hasta ahora ha sido la correcta: no expone a sus hijos, los está cuidando, no habla más del tema. Ella está demostrando que ha madurado mucho como mamá y como mujer, ya no vemos a una Karla que sale a ventilar con todo sus temas privados”, agregó a El Popular.

