Korina Rivadeneira se muestra preocupada por el regreso de su periodo después de tres años y dos embarazos. La modelo venezolana utilizó sus redes sociales para compartir con todas sus seguidoras su angustia por los fuertes dolores de vientre que siente y que sospechan serán el regreso de su periodo menstrual.

En las últimas semanas, Korina Rivadeneira compartió sus opiniones sobre la maternidad y los retos que atraviesa como madre en la crianza de los dos menores hijos que tiene con el piloto y ex chico reality Mario Hart, y esta vez utilizó su historia de Instagram para consultarle a sus seguidores sobre los dolores premenstruales luego de dar a luz.

En la publicación de Korina Rivadeneira se le puede ver recostada mientras tienen una mano en el vientre, la publicación esta acompañada con una descripción en la que la modelo revela que no extrañaba su periodo y que el dolor que siente es intenso.

“Tengo días con dolores en el vientre y estoy casi segura que es porque al fin luego de 3 me vendrá el (periodo)”, se le en el inicio de la publicación. Korina Rivadeneira luego confiesa que no era algo que deseara que volviera. “No extrañaba para nada tenerlo, el dolor es intenso, será normal? Por el mismo hecho de haber estado 3 años sin... ¿les pasó?”, finaliza la publicación .

Korina Rivadeneira habla del regreso de su periodo

TE PUEDE INTERESAR