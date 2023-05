Durante la última edición de ‘Amor y Fuego’ que se emitió hoy jueves 04 de abril, la popular Angie Jibaja acompañada de su madre, se enlazó EN VIVO con el programa ‘Amor y Fuego’ para mostrar el resultado de su prueba toxicológica.

Además, ‘La Chica de los tatuajes’ en momentos previos a mostrar los resultados arremetió contra Magaly Medina por criticarla duramente en medio de sus problemas de adicción. La actriz peruana intentó responsabilizar a la ‘Urraca’ por sus bajones emocionales. Sin embargo, la el conductor Rodrigo González no estuvo de acuerdo y le recalcó a Angie que su recuperación depende únicamente de ella.

La madre de Angie Jibaja arremete contra Magaly

Las aclaraciones de Rodrigo González no fueron bien recibidas por la madre de Angie Jibaja, Maggie Liza, quien aprovechó el espacio y se fue con todo contra Magaly por criticar a su hija.

“Aunque ella tenga su canal y el derecho de creerle o no creerle a mi hija, yo a ella y a su productor les pedí por favor que no hablen de mi hija, que no saquen esas imágenes”, dijo en un inicio Maggie Liza, para ser interrumpida por ‘Peluchín’ que le preguntó tajantemente. “¿Usted le cree a su hija?”.

La madre de Angie continuó refiriéndose a Magaly. “Me hace daño a mí, le hace daño a mi hija, le hace daño a mis nietos, le hizo daño a mi papá, le hizo daño a mi mamá (...) Ellos se murieron de pasar todas estas cosas” agregó. Maggie Liza también reveló que le advirtió a la ‘Urraca’ que la iba a demandar. “Que gusto de esta señora de buscar a mi hija y chancarla mil veces. Yo se lo dije mil veces, le dije que le iba a demandar, le prohibía que saque imágenes de mi hija porque le está haciendo daño a mi familia”, sentenció