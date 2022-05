Susan Cristán, más conocida en el mundo de la farándula como ‘La Chola Puca’, reapareció frente a las cámaras de Magaly Medina para volver a denunciar a su aún esposo Pablo Sánchez. Y es que la actriz cómica mostró evidencias de las agresiones verbales que viene recibiendo por parte de su expareja.

“Mátate, aviéntate por la ventana. Vete a tu chacra, a tu tierra con tu familia. Acá en Lima no le haces falta a nadie. Siempre serás una serrana asquerosa. Esa es tu descendencia, esa es tu raza, eso es lo que tú eres, una asquerosa porque así has querido vivir toda tu vida. Eso es lo que tú eres... y mi hijo no va a crecer con una asquerosa”, se le escucha decir en uno de los tantos audios.

En ese sentido, al ser interceptado por el programa de la ‘Urraca’, Sánchez negó haber agredido a ‘La Chola Puca’. “No soy un agresor. Siento que mi hijo en algún momento nos va a reclamar esto a los dos y no los vamos a perdonar nunca. Quiero paz, nada más, para mi hijo, para mi. Basta Susan, basta (...) Yo me acerco a la comisaría de Salamanca porque me dicen que la pareja actual y la madre de mi hijo tratan mal a mi hijo cuando él está en la casa”, expresó entre lágrimas.

Mediante un audio, el aún esposo de Susan evidenció cómo ella también lo insulta por haberla presuntamente dejado en banca rota.

“Mira mal nacido, si tú no me hubieras puesto en la banca roto, jamás te estaría pidiendo un puto sol, porque para empezar eres una porquería, pensé que podías entender a las buenas, pero ya veo que eso no te gusta, te encanta que te digan lo que eres”, dice la artista peruana.

