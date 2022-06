Las grabaciones de la nueva versión de la telenovela La Madrastra empezaron el lunes 6 de junio en México. Esta vez, Aracely Arámbula y Andrés Palacios interpretarán los roles que tuvieron Victoria Ruffo y César Évora en la exitosa producción de Televisa del año 2005.

De acuerdo con People en Español, la telenovela, que es producida por Carmen Armendáriz (Te acuerdas de mí, La usurpadora), también contará con la participación especial de Gabriel Soto. La actriz Aracely Arámbula compartió un video junto a él y otros integrentes del elenco.

“Próximamente, grabando seguimos”, indicó Gabriel Soto desde su perfil de Instagram.

Además de Aracely Arámbula, Andrés Palacios y Gabriel Soto, también actúan Martha Julia y Cecilia Gabriela -quienes estuvieron en la versión del 2005-, y Marisol del Olmo, Juan Martín Jauregui, Marco Treviño, Adrián Di Monte e Isadora González, entre otros.

Por su parte, el protagonista de la nueva versión se mostró orgulloso de haber sido elegido: “[Me siento] muy contento, o sea no lo puedo creer porque además es una historia que yo vi con Angélica Aragón y con Rogelio Guerra que se llamaba Vivir un poco y luego con Victoria Ruffo y César Évora, que fueron mis padrinos en Las Amazonas, que fue el primer proyecto que hice aquí en Televisa; entonces me siento entre como muy arropado, con muchas cosas que me invitan a querer contar la historia, o sea tiene muchos significados”.

Como se recuerda, La Madrastra relata la historia de María (Arámbula), una mujer que cumple una condena de 20 años por un asesinato que no cometió. Al salir de prisión, María está decidida a recuperar a sus hijos, quienes la creen muerta.

