La conductora Gigi Mitre se refirió a la competencia de Alessia Rovegno, Miss Perú 2022, en el próximo Miss Universo. Tras escuchar hablar a la Miss Colombia, María Fernanda Aristizabal, señaló que la representante peruana tiene una fuerte competencia.

“Me muero, la competencia sí que está dura, ah, cuántas chicas tan guapas y hermosas he visto”, dijo Gigi Mitre tras la nota en la que se presentó a Miss Colombia, Miss Venezuela, Miss Ucrania y Miss México.

“Miren la venezolana, me parece regia, guapísima, pero al menos a mí si me la ponen al lado de Alessia, yo prefiero la belleza de Alessia, pero ella está linda también (...) es otro tipo, Alessia más tira para rubia”, comentó Gigi Mitre.

Sin embargo, su opinión cambió cuando vio a la Miss Colombia: “¡Espectacular me parece! Ella es mi favorita, María Fernanda, Miss Colombia, me parece guapísima (...) Lindísima, tiene 24 años, guapísima, ella sí me parece la mejor”.

“La colombiana es estilo Alessia, la colombiana me ha parecido regia, linda, linda”, acotó la compañera de Rodrigo González, quien dijo estar “entre México, Colombia y Alessia porque obviamente, el corazón peruano, pero a mí me parece, la colombiana es linda, linda”.

Luego, colocaron un video de la Miss Colombia en una entrevista y, aparentemente, se desenvuelve mejor que Alessia Rovegno: “Uy, Dios mío, habla bien, ya nos pelamos. Habla bien para colmo, para colmo habla bien, pero físicamente Alessia está al nivel de ellas ¿o no les parece? Yo la he visto en vivo y me ha parecido que sí”, fue la reacción de Gigi Mitre.

No obstante, Gigi Mitre aseguró que la Miss Venezuela no es competencia para Alessia: “La venezolana es guapa, pero no sé por qué no me parece tan guapa, he visto otras venezolanas más guapas en otros años, pero es que las venezolanas tienen una preparación... desde chibolas, y a esas sí les operan todo”.

“Ahora sí nos tenemos que preocupar de ver cómo hablan porque físicamente creo que damos la talla, creo, al menos en mi opinión, ustedes saben que esto es subjetivo, a algunos sí les parece, a otros no”, concluyó.

Fuente: Willax Televisión

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Regalo de Hugo García a su suegro Lucho Rovegno

Hugo García regala perfume caro a Lucho Rovegno