Jazmín Pinedo hizo un extenso pronunciamiento sobre Magaly Medina, luego de que la periodista la tildara de “regalona” por su polémica entrevista con Jefferson Farfán.

La ‘Chinita’, en la edición de este lunes 20 de junio, recordó la entrevista que le hizo la ‘Urraca’ al futbolista Ronaldo, excampeón del mundo con la Selección de Brasil.

“Usted dice una periodista debe ser incisiva y ataca... No, yo no vi eso cuando usted entrevistaba a los políticos, tampoco lo vi cuando usted entrevistaba al futbolista Ronaldo y le decía ‘ay, ¿soy fea? a mi me dicen que soy fea... yo te secuestraría’”, se burló Jazmin de Magaly,

¿Qué pasó en la entrevista de Magaly Medina a Ronaldo?

Efectivamente, en junio del 2004, Magaly Medina le hizo una divertida entrevista al futbolista brasileño Ronaldo Luís Nazário de Lima, más conocido como Ronaldo. En aquellos tiempos, Ronaldo era la estrella del Real Madrid, campeón y mejor jugador del Mundial Corea Japón 2002.

“Son bien malosos acá, a mi diariamente me dicen ‘fea’ todos los días, ¿tú me ves algo de fea a mi?”, le pregunta Magaly al jugador, haciendo referencia a los calificativos de “gordo” que le habían dicho a Ronaldo los periodista peruanos.

“Absolutamente no, (te veo) guapísima”; respondió el futbolista, quien había llegado al Perú como parte de una gira con su sponsor Ambev.

“¡Como va estar gordo este hombre! ¡este hombre es pura fibra!”, agregó la ‘Urraca’.

Asimismo, Magaly resaltó la millonaria cifra que valía Ronaldo en el futbol, indicando que si lo secuestraba, podría cobrar una fortuna a su club.

“Dios, esas piernas valen 45 millones de dólares! Creo que te secuestro ahorita y pido un rescate por ti al Real Madrid”, le dijo Magaly.

Una parte de la entrevista está publicada en Youtube:

