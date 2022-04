La famosa “urraca” Magaly Medina se mostró totalmente indignada con Leonard León por haberle recordado su paso por prisión años atrás. Además, la conductora le aclaró al cumbiambero que no le ha dado confianza para que la llame por su nombre, pues no lo conoce en persona.

“Bien igualado, ¿no? ¿Quién te ha dado confianza para que me tutees? ‘¿Magaly?’ Así me dice mi público, la gente con la que trabajo y los que me quieren me dicen ‘Maga’. ¿Magaly? ¿De tú a tú? ¿Cuándo nos hemos emborrachado juntos? (...) Que confianzudo, querer igualarse, decirme ‘Magaly’”, dijo durante su programa “Magaly TV, La Firme” de este miércoles 13 de abril de 2022.

Luego de escuchar las fuertes críticas de Magaly Medina, el “Leoncito” de la cumbia no se quedó callado y amenazó con responderle con todo este jueves santo.

“(Hoy) Mañana te respondo, Magaly, mañana es jueves santo pero igual te voy a responder, punto por punto para poder callarte la boca”, arremetió Leonard León en su cuenta de Instagram.

Pero eso no fue todo, la expareja de Karla Tarazona anunció en sus historias que muy pronto lanzará una nueva canción con su gran amiga Giuliana Renfigo y puso como tema de fondo el tema “Pingüinos a bailar”, en clara alusión al esposo de Magaly Medina.

Fotos y Video: (Instagram/@leonardleonoficial, @magalymedinav).

