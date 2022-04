Cosechas lo que siembras. Leonard León decidió responder a Magaly Medina por criticarlo por sus gallos y no solo habló del canto, la llamó “sobona”, la acusó de no ser imparcial y de también hacerle daños a las mujeres por el simple hecho de “estar gorditas”, Magaly le hizo el pare y le sacó todos los trapitos.

“¿Cuándo nos hemos emborrachado juntos o cantado juntos? Ni en karaoke ni en pelea de perros, no te conozco, felizmente, pero qué podemos esperar, qué confiansudo”, Fue así como la ‘urraca’ le puso el pare por tutearla y tratarla sin respeto en el video en el que habla de ella.

Magaly Medina además se afligió porque Karla Tarazona denunció muy tarde y eso permitió que Leonard esté libre y no pagando tras las rejas como Jhon Kelvin, todo por una denuncia atrasada.

“Me siento ofendida de que Leonard León a quien no conozco de nada, me trate como si hubiéramos dormido juntos, y eso sí sería pesadilla”, Magaly resaltó de esa forma que no se siente a gusto con que Leonard la tutee y añadió que hasta para aclarar las cosas hay que tener respeto.

