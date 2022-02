¡No quiere saber nada! Macarena Vélez se encuentra en el ojo de la tormenta pública desde algunos días atrás, tras confirmarse que su expareja, Víctor Salas, le fue infiel con una empresaria chiclayana.

Y es que recordemos que las cámaras de “Amor y Fuego”, captaron al futbolista del equipo Carlos Stein en una conocida discoteca de la zona junto a un grupo de amigos, donde se mostró bastante cariñoso con una mujer de casi 50 años de edad.

Tras este escándalo, la exchica reality decidió utilizar sus redes sociales para pronunciarse al respecto, y aseguró que el pelotero sí sacó los pies del plato, motivo por el que decidió cortar de raíz dicha relación.

“Me enteré que me fueron infiel y obviamente decidí dar por terminada mi relación. Hasta el viernes no estaba soltera y son cosas que pasan y cada quien es dueño de sus actos”, escribió en sus historias de Instagram.

Ahora, Macarena Vélez fue interceptada por las cámaras del programa que conduce Rodrigo González y Gigi Mitre, para ser consultada sobre cómo viene enfrentando este complicado momento.

“No voy a declarar nada chicos, la verdad no tengo ganas de hablar nada, no me importa... Mucho amor para todos, ya saben chicos, yo no le deseo el mal a nadie”, fueron las palabras de la influencer.

