Continúan los enfrentamientos entre Carlos ‘Tomate’ Barraza y su expareja, Vanessa López, quien lo acusa de no hacerse cargo de la menor y no respetar el régimen de visitas que acordaron.

Esta vez, también intervino la madre del cantante, Martha Chervelini, quien arremetió contra su exnuera y reveló que la relación no es la mejor, creciendo las diferencias entre ellas cuando Barraza cayó enfermo.

“Me escribió ‘malcriadamente’, yo ya no estoy para eso ya. Quiero mucho a mi nieta, pero tampoco voy a estar para que una señora me esté hablando de malas maneras”, comentó la señora en conversación con ‘Magaly TV La Firme’.

Cabe indicar que es la mamá de ‘Tomate’ Barraza la encargada de recoger a la menor en casa de Vanessa, según el documento de conciliación.

“Me ha bloqueado a mi, me ha bloqueado del Instagram de mi nieta, me ha bloqueado del teléfono. Me dijo que ya no la recoja y que ella vera qué acciones tomar”, sostuvo la madre de Tomate Barraza.

El informe periodístico también muestra un chat de Vanessa López donde le reclama a su exsuegra: “La empezaré a cuidar sola (a la bebé) 24/7, pero eso sí lo demandaré por alimentos (a Carlos Barraza) para que me aumente la pensión, porque no podré trabajar, para dar lo que me corresponde”.

