La exconductora Sheyla Rojas sorprendió a propios y extraños al lucirse al lado de Luis Miguel Galarza, ‘Sir Winston’, tras la abrupta separación que tuvieron semanas atrás.

Y aunque se sabía que se habían reconciliado y que Sheyla Rojas había vuelto a la casa de su novio, la influencer no se dejaba ver con él. Sin embargo, en esta ocasión, la pareja fue a cenar con un amigo a un restaurante de Guadalajara, México.

A través de Instagram Stories, Sheyla Rojas compartió imágenes al lado de su amigo Jack Bedirian: “I love u (te quiero)”, escribió en las fotos.

Sin embargo, una de las imágenes llamó la atención, ya que aparece Sheyla Rojas con su amigo Jack y el empresario mexicano Luis Miguel Galarza: “Los amo @jackbedirian @sir_winston55″, señaló la empresaria.

Asimismo, Sheyla Rojas se refirió a su amigo Jack como su “cupido”, pues sería él quien le presentó a ‘Sir Winston’.

Sheyla Rojas se separó de ‘Sir Winston’

En el mes de enero, Sheyla Rojas se fue de la casa de ‘Sir Winston’ luego de encontrar unas conversaciones del empresario con otra mujer. Sin embargo, la exconductora decidió perdonar a su novio y regresó a vivir con él.

“Yo sé lo que valgo, sé lo que entrego en la relación, yo no aguanto pulgas... Yo sé que si yo estoy soltera, hombres no me van a faltar y eso él lo sabe perfectamente. Yo estoy con él, muy aparte de los lujos, él me da tranquilidad y mucha paz, me da estabilidad”, afirmó Sheyla Rojas en el programa Magaly TV La firme.

Fuente: Instagram @_sheyoficial / Instagram @jackbedirian

TE PUEDE INTERESAR