Este viernes 5 de noviembre, Magaly Medina se tomó unos minutos de su programa para responderle con todo a la ‘Chica selfie’ Rosángela Espinoza, quien desató su furia contra la ‘Urraca’ por desmentirla.

La ‘Urraca’ le lanzó una fuerte advertencia a la exintegrante de Esto es Guerra y le aconsejó que no se meta con la reputación de su programa ‘Magaly TV, La Firme”.

“No me vuelvas a señalar con el dedo mi programa, no vuelvas a ensuciar mi trayectoria, porque eso es ensuciar una trayectoria y reputación que a muchos no le puede gustar, pero se aguantan pues, porque trayectoria en TV tengo”, comentó en un inicio.

“Yo no soy conocida en televisión por mentirosa”, resaltó Magaly.

Como se sabe, la exchica reality aclaró que ella en ningún momento afirmó que trabajaría en Telemundo tras publicar una foto en las instalaciones de la cadena estadounidense.

