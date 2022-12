Deyvis Orósco y las 11 horas que pasó en una sauna donde brindan masajes con final feliz, logró que Magaly medina comience el raje en contra del cantante y a la vez recuerde que a su esposo le prohibió asistir a esos lugares.

Luego de resaltar que tras el ampay a Deyvis Orósco, de quien se afectó más su imagen, fue de Cassandra Sánchez de La Madrid, quien hasta ahora no salió a dar sus descargos: “Cassandra no habla, debe estar arrochada, se casó con el hombre, hace de tripas corazón, bueno es la mujer, ella decide si eso es una cosa que ella decidió aceptar”.

Aprovechando el tema, Magaly recordó que cuando inició su relación con su esposo, Alfredo Zambrano, se tocó el tema de las saunas: “Cuando yo conocí a mi marido, lo primero que le dije es, no me vas al Sauna, cuando éramos recién novios ah, no me vas al sauna, menos once horas pues, pero al sauna no, vete a un restaurante, con tus amigos a donde la gente esté viéndote, pero no te vas a encerrar a una sauna, por favor”, aclarando que si en algún momento su pareja rompe el trato, el abogado de la ‘urraca’ lo estará esperando con el divorcio.

