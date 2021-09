La periodista Magaly Medina criticó duramente a Gian Piero Díaz por el anuncio que hizo en “Esto es guerra” tras el accidente de Elías Montalvo.

Durante el programa “Magaly TV La firme”, transmitido el 22 de septiembre, luego de las fuertes críticas que hizo contra el reality, Magaly Medina destacó la forma en que la producción habría “aprovechado” para tener más audiencia.

“De verdad qué manera, tengo que decir, ah, qué manera de aprovechar su propia desgracia para que les funcione un programa, realmente”, comentó Magaly Medina.

Asimismo, Magaly Medina se refirió a las palabras de Gian Piero Díaz, a quien ‘cuadró': “A mí lo que sí me dio un poco de risa es lo que decía este chico Gian Piero Díaz. ‘No vamos a dejar que entren comentarios negativos porque somos una familia, no vamos a tolerar, no lo vamos a permitir’. ¿Qué no me vas a permitir tú, oye? Por favor, imagínate, ¿ahora ya están santificados? ¿Qué se creen? ¿La sede del Vaticano? Ay por favor, por favor, todos hacemos show en televisión, esto es televisión, así que no me vengan”.

De otro lado, Magaly Medina cuestionó a Elías Montalvo: “¿Cómo no se va a prestar al jueguito si este chico toda la vida ha querido hacerse conocido? Tiene que aprovechar sus 5 segundos de fama”.

