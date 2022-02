¿Adiós amistad? Jessica Newton sorprendió al utilizar sus redes sociales para pronunciarse sobre la pelea con Magaly Medina, revelando algunos secretos de su amiga, como el hecho que buscaban ser padres de un bebé junto a su esposo Alfredo Zambrano.

Y es que recordemos que la popular ‘Urraca’ fue propuesta por la organizadora del Miss Perú, para que sea madrina del hijo de Cassandra Sánchez De Lamadrid y Deyvis Orosco.

La conductora de espectáculos no fue ajena a estas recientes declaraciones de su examiga y utilizó las cámaras de su programa para aclarar que sí quiso tener un hijo con el notario, pero finalmente desistió.

“Ciertamente, mi esposo y yo en un momento determinado, pensamos en tener bebés y creo que tenemos los medios económicos para tener un vientre de alquiler o tener 50 nanas, porque siempre he dicho que no soy tan maternal y que no me gustan las amanecidas”, comenzó diciendo.

“Los dos decidimos disfrutar de lo que tanto trabajo nos costó conseguir y por eso decidimos no tener bebés”, agregó la presentadora.

“Tengo sobrinos a los que quiero mucho y tengo un hijo, serán ellos los que realmente reciban mi cariño y mi amor. Por su puesto, decidimos agrandar a nuestra familia perruna, así de simple”, finalizó.

