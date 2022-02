¿Pasado pisado? Macarena Vélez sorprendió a propios y extraños al decidir utilizar sus redes sociales para, aparentemente, enviarle un fuerte mensaje a su expareja, Víctor Salas, quien recordemos fue ampayado besando a otra mujer en Chiclayo, mientras aún mantenía una relación con al exchica reality.

Y es que cabe señalar que esta infidelidad habría afectado mucho a la modelo, pues antes de eso, la parejita derrochaba amor por todas las redes sociales, hasta que unas imágenes de “Amor y Fuego” cambiaron el rumbo de este romance.

“Que algo quede claro. Yo jamás me metí en ninguna relación. No soy de ese tipo de personas. Y bueno, me enteré que me fueron infiel y obviamente, decidí dar por terminada mi relación. Hasta el viernes no estaba soltera y son cosas que pasan, y cada quien es dueño de sus actos”, escribió la modelo en aquel entonces.

Sin embargo, ahora Macarena sorprendió a sus seguidores al juntarse con sus amigas más cercanas y asistir a un karaoke para entonar más de una canción a todo pulmón.

Uno de los temas que desató furor en las redes sociales fue “Te dejo en libertad” de Hash, interpretado por Vélez y la hermana menor de Melissa Loza.

“Lo que un día en el alma nos unía, ya no está aunque estas, es momento de afrontar la realidad... Tú me quieres pero yo te amo, esa es la verdad. Tu presencia aquí me esta matando, sentirte a la mitad, me he cansado de intentar y no lograr que te vuelva a enamorar”, canta Macarena a viva voz.

