El pleito mediático entre la familia Orosco Sánchez De Lamadrid - Newton y Magaly Medina ha remecido toda la farándula local. Por este motivo, varias figuras del medio han salido a opinar sobre el tema, como es el caso del popular “Metiche”.

El conductor del programa “D’Mañana”, Kurt Villavencio, cuestionó a la conductora de “Magaly TV, La Firme” tras las acusaciones del cumbiambero y su esposa quienes señalaron que Magaly violó un momento de su privacidad al exponer a su bebé recién nacido.

“Se está quedando sin amigos. Primero fue Rodrigo González, luego Cassandra Sánchez, Deyvis Orosco, Jessica Newton. Cuídate, María Pía Copello”, soltó Kurt en tono sarcástico.

Magaly Medina cuenta su verdad

Durante su programa, la presentadora de ATV contó su versión de los hechos y lamentó que su la organizadora del “Miss Perú” defienda a capa y espada a su yerno Deyvis Orosco, a quién tildó de “encantador de serpientes”.

“Jessica Newton también se ha metido en este lío, cuando el lío -como dije yo- no es con ella, pero para defender a su yerno, que ojalá alguna vez no la decepcione, yo de verdad quiero eso, que no le cause a ella ningún dolor ni gran decepción -no quiero tener boca salada ni palabras de bruja-, pero bueno, ella también se metió en esto, cosa que realmente lamento”, comentó la “urraca” dejando entrever que Deyvis Orosco no es lo que aparenta.

