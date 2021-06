La periodista Magaly Medina sorprendió a sus televidentes al revelar que fue víctima de un robo sistemático por parte de su asistente de 17 años, el cual le causó daños económicos y psicológicos.

La presentadora de ‘Magaly TV: La Firme’ recordó cuando su asistente se quedó con documentación privada, sin precisar de qué tipo de documentos se trataban.

“Pasan esas cosas, creo que nosotros no tenemos que ser muy confiados. A mí me pasó personalmente hace muchos años, mi asistenta de 17 años me robó sistemáticamente todo, se quedó con mucha documentación privada y particular que me ha generado muchísimos daños colaterales, económicos y psicológicos”, comenzó la presentadora de televisión.

Indicó también que la traición de su trabajadora la dejó “totalmente endeudada con deudas que supuestamente pagaba”.

“Yo con la confianza, los años y el cariño, le daba los cheques y se los firmaba al portador”, agregó.

La popular ‘Urraca’ hizo este comentario cuando opinó sobre la denuncia que hizo la cantante Leslie Shaw, quien acusa a su examiga de apropiarse de contenido privado, tales como fotos y videos íntimos.

“Esas cosas pasan, en la época en que yo lo supe no había redes sociales, como tiene Leslie Shaw de denunciarlo públicamente y le caiga el peso de la ley. No solo eso, porque creo que el público será el principal sensor de esta persona”, finalizó.

